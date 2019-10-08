Сегодня Руслан Рябошапка назначил себе нового заместителя. Им стал бывший замглавы СБУ Виктор Трепак.

Этот человек известен тем, что стал застрельщиком дела о "черной кассе" Партии регионов. Которое довело до тюрьмы соратника Дональда Трампа - Пола Манафорта.

Поэтому назначение Трепака выглядит как пощечина прежде всего президенту США. Который и так уже несколько лет обвинял Украину в подыгрывании своим конкурентами Демократической партии.

Именно демократы, как утверждают у Трампа, заставили украинцев слить компромат на Манафорта. И Трепак играл в этом деле первую скрипку.

Связаны с его именем и другие резонансные дела, одно из которых может восходить и к еще одному раздражителю для Белого дома - экс-вице-президенту Джо Байдена.

"Страна" разбиралась, чем известен Виктор Трепак и что означает его возвращение во власть для украино-американских отношений.

Учился вместе с Богданом и Касько

Трепак родом с Закарпатья. В 1997 году закончил Львовский госуниверситет и стал дипломированным юристом.

Интересно, что годом позже юрфак этого вуза выпустил во взрослую жизнь и Андрея Богдана - нынешнего главу Офиса президента.

То есть Богдан и Трепак могли быть знакомы. Интересно, что одновременно с будущим главой ОП юридический факультет ЛГУ закончил еще один замгенпрокурора - недавно назначенный Виталий Касько.

Хорошо знаком с Андреем Богданом в принципе и сам генеральный прокурор - до своей высокой должности он был замглавы Офиса Зеленского, а до того они вместе работали в юридических фирмах.

Но вернемся к Виктору Трепаку. После первого вуза он закончил еще два и пошел работать в СБУ. И сделал там головокружительную карьеру - за девять лет стал замначальника "конторы" в Одесской области.

В 2015 году Трепак стал вторым человеком СБУ - первым заместителем главы и возглавил отдел "К", который занимался борьбой с коррупцией и оргпреступностью. Он занимал этот пост до 2016 года, после чего уволился из органов и занялся преподавательской работой.

На досрочных парламентских выборах бывший сбушник шел в Раду по списку партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция". Но в парламент она не попала.

Чем владеет новый замгенпрокурора

У Виктора Трепака есть четверть квартиры в Киеве площадью 99,1 кв м. Остальными долями поровну владеют жена и два сына.

При этом у жены Леси Трепак в 100% собственности есть еще квартира во Львове площадью 65,6 кв м и жилой дом в Сокольниках Львовской области площадью 245,9 кв м, плюс там же несколько хозпостроек. Также у нее имеется четыре земельных участка в 4 других населенных пунктах Львовской области.

Трепак задекларировал автомобиль, на котором он ездит, но машина принадлежит не ему, а другому гражданину. Это Land Cruiser 2009 года выпуска.

В декларации Виктора Трепака имеется охотничий карабин Blaser R8, приобретенный в 2014 году, однако его стоимость не указана.

В 2018 году Трепак получил 29 908 гривен зарплаты в национальной академии СБУ, 6 933 гривен от работы в ЛНУ им. Ивана Франко и 2 975 000 гривен дохода от предпринимательской деятельности. Кроме того, он получил 147 016 гривен в качестве процентов от банка.

Что касается денежных активов, Трепак задекларирован 58 780 гривен на одном банковском счете и 1 500 000 на другом, а также 300 000 гривен наличными.

Валюта у зама Рябошапки лежит на нескольких счетах. Так, 58 000 долларов и 47 000 евро он держит наличными. В банке в него есть счета на 25 000, и 142 доллара, 15 000 и 2 997 евро.

У жены Трепака указано всего 2 счета с небольшими суммами – 175 USD и 859 гривен.

Главные дела Трепака

В 2008 году Трепак участвовал в операции по задержанию львовского судьи-взяточника Игоря Зварыча, которого называли "колядником". В следующем году офицер был задействован в поимке генерала МВД Алексея Пукача, которого осудили за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Но серьезная "политическая работа" у Трепака началась в 2015 году. Он вел дело "бриллиантовых прокуроров" Шатакина и Корнийца, которое по факту было атакой на бывшего руководителя ГПУ Виктора Шокина.

Оба обвиняемых во взяточничестве были его креатурами.

Интересно, что в ноябре 2015 года Трепак написал заявление на увольнение, адресованное Петру Порошенко. В нем он винил Шокина в помехах расследованию дела "бриллиантовых прокуроров" (их называли так из-за найденных во время обыска бриллиантах в количестве 65 штук).

В качестве причины отставки Трепак указывал на "невозможность выполнения возглавляемым мной специальным подразделением определенных законом задач по противодействию коррупции и организованной преступности из-за пребывания в должности генерального прокурора Украины Шокина В.М.".

Интересно, что на Шокина в тот самый момент шли атаки со стороны "еврооптимистов", которые упрекали генпрокурора в покрывательстве коррупции.

Уже весной Шокина сняли с должности. Как оказалось позже - под прямым давлением не только активистов и Трепака, но и более тяжелой артиллерии: вице-президента США Джо Байдена. Он заявил, что Украина не получит миллиард от МВФ, если генпрокурор останется в своем кресле.

Это признание стало отправной точкой в "Байденгейте", который с новой силой разгорелся недавно. В Белом доме считают, что вице-президент действовал небескорыстно и отстаивал интересы не США, а собственной семьи.

"Целью "дела бриллиантовых прокуроров" было заставить тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина закрыть уголовное производство в отношении экс-министра Николая Злочевского и фирмы Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, сын вице-президента США", - считает криминальный журналист Владимир Бойко.

Кроме того, последний считает Трепака (также как и другого заместителя генпрокурора Касько) креатурой известных киевских бизнесменов братьев Константиновских. К слову, сторона бриллиантовых прокуроров в свое время намекала, что проблемы у них начались после того, как они занялись бизнесом Константиновских по недегальному намыву песка.

Застрельщик дела Манафорта

Уже после своего увольнения из СБУ Трепак выступил инициатором дела о "черной кассе" Партии регионов.

Весной 2016 года он передал в НАБУ документы, подтверждающие выплату наличных высокопоставленным чиновникам на общую сумму около $2 миллиардов.

Именно в них были указаны гонорары Партии регионов американскому политтехнологу Полу Манафорту. И, хотя в Украине это дело процессуального развития не получило, в США за него зацепились конкуренты кандидата в президенты Дональда Трампа. Потому что компромат на Манафорта был опубликован в самый разгар предвыборной кампании.

Политтехнолог тогда уже работал начальником избирательного штаба Трампа. И после утечки документов из Украины вынужден был уйти в оставку.

Позже ФБР обвинило Манафорта в уходе от налогов на основании информации о получении "кэша" от Януковича. После чего соратник Трампа сел в тюрьму.

Инициатором этих тектонических процессов и стал Виктор Трепак. К ним же, утверждает журналист Бойко, приложил руку и бывший зам Шокина Виталий Касько - ныне также зам Рябошапки.

"Заместителем генерального прокурора стал Виктор Трепак, который вместе с директором НАБУ Артемом Сытником и нынешним первым заместителем генпрокурора Виталием Касько под руководством представителя ФБР в Украине Карен Гринуэй более трех лет назад устроил "дело Манафорта" с целью скомпрометировать руководителя избирательного штаба Дональда Трампа и помочь Хиллари Клинтон одержать победу на президентских выборах", - написал сегодня в Facebook Владимир Бойко.

После публикации "черной кассы" Трепак постоянно сожалел, что это дело в Украине не расследовалось и не доведено до логического конца. Надо думать, теперь у правоохранителя есть полномочия заново поднять эту тему.

О чем говорит назначение Трепака

Как видим, замом генпрокурора стал человек, который принимал участие в спецоперации против Дональда Трампа.

Назначение произошло в разгар нового витка "Украиногейта", который сейчас сотрясает США. В сентябре Демпартия обвинила Трампа в давлении на украинского президента с целью начать расследование против Байдена.

Оппоненты даже начали процедуру импичмента президента США. В итоге была опубликована стенограмма телефонной беседы Трампа и Зеленского. В которой не оказалось никакого давления. Но было явное обещание Зе начать расследование, которого хочет Белый дом.

Зеленский говорил Трампу, что новый генпрокурор будет "100% моим человеком" и решит все вопросы, которые волнуют американского президента.

Однако прошло больше месяца, а дела по Байдену не расследуются. При этом кадровые назначения "своего человека" Рябошапки (без сомнения согласованные с Зеленским) говорят о том, что власть получают люди, которые явно ассоциируются с "конкурирующей фирмой" для Трампа - Демпартией США.

"Можно только представить, с каким удивлением в Белом Доме встретили назначение Трепака заместителем генпрокурора на фоне набирающего обороты скандала о вмешательстве Украины в президентских выборах США 2016 и коррупционные выходки семьи Байден", - резюмирует Бойко.

"Чувствую, теперь закипит расследование дела и по сыну Байдена, и по вмешательству в американские выборы, что обещал Зеленский Трампу", - с иронией пишет главный редактор "Страны" Игорь Гужва.