Завтра, 9 октября, в Украине будет прохладно, однако уже с 13 октября начнется потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, счастливчики, которые греются на солнце - испанцы, у которых температура воздуха в среду будет до +30 градусов. Но есть и те, кому не повезло с теплом - в Швеции, Норвегии и Финляндии будет метель.

В Украине 9 октября еще будет прохладно. На востоке, в центральных областях и даже на юге ближайшей ночью будут наблюдаться заморозки 0-5 градусов. Без заморозков будет Одесская область, Винницкая область и Крым.

В среду днем наконец начнется потепление. Температура воздуха повысится до +12... +18 градусов. На востоке ожидается +10...+13 градусов. "В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами будет +7...+12 градусов. Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления" - обрадовала синоптик.



В среду ветер будет порывистым, до сильного. Также в 9 октября в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди. В Киеве pfdnhf уже будет теплее. Ночью - без заморозков, + 4, + 5 градусов, а днем ​​ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и даже небольшой дождь.

"Уже в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам, все, кто пугают кота децибельным чиханием и кашлем, и просто счастливчики, которые вовремя отскочили от первой осенней инфекции, смогут снова радоваться солнцу и уютном теплу. И похоже, что с воскресенья, с 13-го октября, в Украине идет бабье лето!" - рассказала синоптик.

Диденко добавила, что на Покрова, День защитника Украины, который будет 14 октября, также ожидается прекрасная погода - без осадков и +17...+22 градуса.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик опубликовала фото первых снежинок, выпавших в замерзающем Киеве.

Также мы рассказывали, что украинцев предупреждают, что в страну идут первые серьезные заморозки.