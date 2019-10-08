Прокуратура Киевской области в понедельник, 7 октября, отменила постановление о закрытии уголовного производства по факту избиения журналистов программы "Схемы" на свадьбе сына Юрия Луценко в 2017 году. Об этом пресс-служба Генпрокуратуры сообщила в Facebook.

Дело по факту причинения 15 сентября 2017 года телесных повреждений журналистам на территории одного из загородных комплексов работниками Управления государственной охраны велось по ч. 2 ст.345-1 УК Украины. Постановление о его закрытии было принято 8 мая 2019 года, а 7 октября прокуратура отменила его.

"Дальнейшее осуществление досудебного расследования указанного уголовного производства поручено следователям Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Генеральна прокуратура України

Напомним, старший сын Юрия Луценко Александр и его избранница Настя расписались 9 сентября 2017 года, а 15 сентября состоялось праздничное застолье. Оно проходило в ресторане Fabius по дороге из Киева на Конча-Заспу (бывший ресторан "Разгуляево").

В этот день возле ресторана на журналистов программы "Схемы" напали сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке.