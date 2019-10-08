Вчера суд арестовал Сергея Пашинского – бывшего депутата от "Народного фронта" и одного из самых скандальных представителей минувшей власти.

Пашинского "закрыли" по делу стрельбы в жителя Василькова новогодней ночью пару лет назад. Это был очевидный криминал, который раньше не хотели расследовать в силу высокого положения депутата.

Сам Пашинский назвал этот вердикт суда подарком Путину на день рождения.

В тоже время, реальные причины злоключений одиозного депутата, как уже писала "Страна", другие.

Властям нужно показать, что они хоть кого-то сажают. Потому что пауза с обещанными "посадками" уж слишком затянулась, что стало вызывать вопросы.

И Пашинский идеальная жертва. Ведь за него никто не заступится – слишком уж он токсичный персонаж. Да и новогодняя стрельба, за которую зацепилось следствие, политически совершенно нейтральна.

В отличие от других скандалов, где замешан Пашинский. Если расследовать их без дураков - они могут вызвать взрыв, который погребет под своими обломками систему власти, которая сформировалась после Майдана.

"Страна" вспомнила, где еще был замешан арестованный вчера депутат. Который, как оказалось, уже не первый раз попадает к "деду Лукьяну" - в Лукьяновское СИЗО.

1. Скандал с расхищением денег в "Ощадбанке"

При президенте Леониде Кучме, с 1999 по 2000 год, Пашинский был заместителем председателя правления "Ощадбанка". Историк по образованию он недолго проработал по специальности и в начале 90-х ушел в бизнес.

Уже через семь лет после вуза он возглавил ЗАО "Торговый дом банка "Украина", а оттуда попал в правление "Ощада". Спустя два года, в 2002-м, генпрокуратура предъявила обвинения, что за год в "Ощадбанке" Пашинский стал причастен к хищению 4 млн долларов, предназначенных для компенсации советских вкладов гражданам, достигшим 80 лет.

Обвинили его и в проведении мошеннических сделок при получении кредитов из других банков. Пашинскому также инкриминировали присвоение чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

В рамках дела Печерский суд дал добро на содержание Пашинского под стражей на время расследования. Тогда он попал в Лукьяновское СИЗО впервые. Однако, спустя два месяца Апелляционный суд отпустил фигуранта под подписку о невыезде. СМИ тогда сообщали, что Юлия Тимошенко лично приезжала в Лукьяновское СИЗО, чтобы вывезти Пашинского, которого следствие хотело повторно арестовать.

В том же году статью переквалифицировали на более мягкую - превышение служебных полномочий (ст 364 ч. 2, ст. 365 ч.3 УК Украины). А в 2004-м дело и вовсе закрыли.

2. Снайперская винтовка на Майдане

Во время протестов на Майдане, 18 феврале 2014 года, майдановцы задержали в центре Киева Honda со снайперской винтовкой в багажнике - с глушителем и оптическим прицелом. Видеоролик был обнародован на сайте МВД.

Протестующие окружили машину и водителя, но рядом вдруг появился Сергей Пашинский. Он закрыл багажник, и помог вывезти винтовку. За руль сел подоспевший молодой человек (позже в СМИ выяснили его личность, это Юрий Саболта - работник МВД, приближенный к Арсену Авакову) и вывез оружие и его обладателя с Майдана.

Позже Пашинский объяснил, что оружие было найдено в багажнике активиста, которого без доказательств обвинили в убийствах евромайдановцев. И политик якобы просто отвел его подальше от агрессивной толпы, записав координаты. При этом разобраться в ситуации ему удалось за минуты, ведь, и Пашинский и "снайпер" утверждали, что не были знакомы.

Позже владелец винтовки, Петр Барладин, рассказывал, что оружие в багажнике у него оказалось случайно, поскольку он возвращался с охоты и решил заехать на Майдан. Позже его допросила Генпрокуратура, а из оружия сделали отстрелы, но собранная информация не послужила поводом для обвинений.

3. Рейдерский захват Житомирской кондитерской фабрики

В 2010 году Пашинский впервые засветился в связи с борьбой за житомирскую фабрику. Тогда он возглавлял предвыборный штаб Юлии Тимошенко в Житомирской области.

Весной 2010-го за неуплату налогов арестовали главу правления ЗАО "Житомирські ласощі" Евгения Гамова. Пашинский вступился за него, созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что это политический заказ, поскольку на фабрике поддерживают Юлию Тимошенко и даже печатают коробки конфет с ее портретом.

Гамова в итоге отпустили. А в этом же году среди акционеров кондитерской фабрики появилась компания Cream-caramel limited, принадлежащая семье сестры жены Пашинского.

Позже "Житомирські ласощі" переименовали в "ЖЛ". Возник конфликт между двумя группами владельцев: собственником ЗАО "Житомирские ласощи" Юрием Лещинским и владельцем ОДО "Житомирская кондитерская фабрика" Игорем Бойко.

Все бренды, включая ТМ "Житомирские ласощи", зарегистрированы на Бойко. Новые бренды - Zhytomir Sweets - принадлежат Торговому дому Бойко. В то же время в ОДО заявили, что "Житомирским ласощам" принадлежит только старое оборудование и "возможность выпускать неизвестную продукцию".

По сообщению СМИ в данном конфликте представители власти, в лице нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, выступили против Бойко.

В ОДО "Житомирская кондитерская фабрика" обвинили нардепа Сергея Пашинского и его компаньона Сергея Тищенко в рейдерском захвате. Позднее Пашинский заявил, что считает швейцарскую Delta Capital Лещинского законным акционером ЗАО "Житомирские ласощи".

В начале 2017 года Бойко подал иск в Международный арбитражный суд в Гааге к государству Украина. А 1 декабря 2017 года Бойко был задержан, как заявляют в МВД, "за попытку рейдерского захвата имущества". Его отправили под домашний арест.

Сам Бойко заявляет, что дело против него было сфабриковано при участии Пашинского.

4. Хищения в "Укроборонпроме"

С 2014 по 2016 года Пашинский был главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".

Пашинского называли "смотрящим" за оборонкой от своего влиятельного патрона - серкретаря СНБО и одного из лидеров "Народного фронта" Александра Турчинова.

С именем Пашинского журналисты связывали хищения - закупку техники по завышенным ценам через фирмы-прокладки.

В 2018 году журнал "Новое время" опубликовал расследование, что Украина тратит 20% оборонного бюджета на секретные закупки. Для сравнения в США - это только 10%. По мнению журналистов, за этой завесой секретности Киев скрывает масштабные коррупционные схемы.

Как утверждали в журнале, к схемам причастны высокопоставленные представители сборной Порошенко и союзного ему "Народного фронта" - Сергей Пашинский и Олег Гладковский (Свинарчук), заместитель секретаря СНБО.

Среди сомнительных схем называли закупку через польскую фирму в Чехии списанных БМП-1, завоз их в Украину под видом запчастей, сборку на Житомирском бронетанковом заводе и продажу армии.

Также журналисты писали, что шосткинский завод "Импульс", входящий в "Укроборонпром", почему-то продал кипрскому офшору 109 пакетов детонаторов по 95 тысяч евро, а затем их оттуда уже гораздо дороже - за 684 тысячи евро - выкупила сербская компания Sloboda. Плата прошла через латвийский банк ABLV, который американский Минфин обвинил в отмывании денег.

В чьих карманах осела разница почти 600 тысяч евро, неизвестно. Однако сообщалось, что к поставкам детонаторов был причастен сын Пашинского Антон, который в 2015 году, в свои 24 года, без профильного образования и опыта возглавил отдел внешних контрактов стратегического предприятия "Спецтехноэкспорт", занимающегося импортом и экспортом украинского оружия.

После публикации расследования, в редакцию пришли представители Пашинского и пообещали "рвать" журнал, если не последует опровержения.

5. Миномет "Молот"

Еще одна история, связанная с Пашинским и оборонкой – миномет "Молот", создание которого курировал нардеп лично.

Он заявлял, что это новейшая украинская разработка, хотя скептики утверждали, что это модернизированный советский миномет 2С12 "Сани".

Испытания "Молота", с которым Пашинский часто позировал на камеру, однажды закончились трагически: в июле 2018 года на полигоне под Ровно погибло четверо военных. И это был не первый инцидент с минометом.

После этого президент Порошенко запретил использование "Молотов". Сам Пашинский открещивался от всех обвинений, назвав критикующих "Молоты" кликушами.

Прокуратура в итоге не нашла нарушений в производстве массово взрывающихся минометов "Молот". И Пашинский снова вышел из-под удара.

6. Угрозы работнице Рады

В 2018 году Генпрокуратура открыла дело по заявлению помощницы Пашинского Татьяны Блистив.

Работая в секретариате комитета по нацбезопасности и обороне, она сообщила об угрозах убийством в ее адрес со стороны председателя комитета - Сергея Пашинского. По ее словам, 4 июля в помещении комитета Пашинский угрожал убийством ей и ее семье.

Это произошло после того, как нардеп якобы потребовал у Блистив подделать таблицу с данными о задолженности предприятий, входящих в "Укроборонпром".

"У нашей семьи есть реальные основания опасаться осуществления этой угрозы как самим Пашинским, так и другими лицами, поскольку Пашинский С.В. мне сказал, что я еще не знаю, кто он такой и что у него для таких, как я, есть "специально обученные люди". Кроме того, Пашинский С.В. сообщил мне, что он очень богатый человек, а именно, что его состояние составляет 10% ВВП Украины, а я никто в этом мире", - написала Блистив.

"Считаю, что такая информация должна быть проверена компетентными органами Украины, поскольку со стороны Пашинского С.В. происходит постоянное злоупотребление властью и служебным положением. Также могу предположить, что Пашинский С.В. может быть причастен к преступлениям, которые инкриминируются Шепелеву А.А. (дело о причастности бывшего народного депутата Александра Шепелева к убийству банкира Сергея Кириченко - ред.)" , - добавила она.

Сам же Пашинский любые угрозы в адрес экс-помощницы отрицал, заявив, что она сама "нечиста на руку".

"К сожалению, выяснилось, что за последние несколько лет, ее просто было мошенническим методом присвоенной несколько сотен тысяч гривен из заработного фонда помощников народного депутата. Для примера - без моего ведома, подделав мою подпись и документы - она насчитала своей дочери и ещё нескольким лицам в статусе моих "помощников" более миллиона гривен за этот год", - заявлял Сергей Пашинский.

Это дело "утонуло" в СБУ, которая летом того же года засекретила его.

7. Убийство "Француза"

Последний эпизод, в котором скорее всего замешан Пашинский, произошел в ходе парламентских выборов.

26 июля в Житомирской области обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз. Перед смертью его пытали. Он пропал за месяц до обнаружения тела. И активно участвовал в предвыборной кампании.

Как стало известно "Стране", Француз помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64-м округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев – Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.

Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации "Страны", с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.

Знакомые Ильи Обихода также заявили "Стране" о своих подозрениях по поводу его пропажи – у них были опасения, что Француза убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.

Сам же экс-нардеп отрицал, что знает Обихода.

"Не знаю кто такой "Француз" - никогда с ним не пересекался. Все изложенное в материале, это не более, чем фантазия госпожи Крюковой (зам.главного радактор "Страны" - Ред.). Я прошу руководителя Национальной полиции Сергея Князева взять расследование этого преступления под свой контроль, и как можно скорее дать обществу ответы относительно обстоятельств этого убийства", - написал Пашинский у себя на ФБ.