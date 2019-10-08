Запад оставил Украину одну решать конфликт на Донбассе. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая во вторник, 8 октября, на форуме "Минский диалог". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", - сказал Лукашенко.

По словам президента Беларуси, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента". "И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - добавил Лукашенко.

"И с востока, и с запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - заявил глава Беларуси.

"Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Зеленский "абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась в наследство". "Он готов к трудным решениям для достижения мира", - добавил глава государства.

В данной связи Лукашенко напомнил о так называемой формуле Штайнмайера.

"Если кто-то думает, что после принятия в Минске, а там просто конкретизированы еще раз минские соглашения, лед тронулся, то нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс, который в СМИ и умах политиков актуализировался", - сказал глава государства.

Лукашенко также считает, что после Зеленского к власти на Украине могут прийти люди, с которыми будет сложно договариваться. "Если мы потеряем пусть неопытного молодого Зеленского и эту власть в Украине, а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне", - сказал Лукашенко и продолжил: "Если мы ее потеряем, мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать".

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