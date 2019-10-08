Партия "Европейская солидарность" считает, что дело в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского политически мотивированное, а его арест в парти назвали дешевым шоу", чтобы отвлечь внимание людей от провала власти во внешней политике. Об этом говорится в заявлении на сайте партии "ЕС".

"Анонсирование" решение Печерского суда о взятии под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского от соратника Януковича Андрея Портнова прямо указывают на его политическую мотивированность".

Также в "ЕС" заявили, что власть стала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике "сериалом с посадками", которые были до этого анонсированы и срежиссированы соратниками Януковича".

Также в партии считают арест Пашинского чрезмерной мерой пресечения, поскольку он не скрывался от правосудия и не пытался влиять на ход следствия. "Европейская солидарность" заявляет, что действующая власть с помощью ареста Пашинского пытается показать сомнительные "успехи" в борьбе с прежней властью и отвлечь внимание общества от "очевидного провала во внешней политике Украины, который сегодня вызывает справедливое возмущение граждан Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что Пашинский заявил, что его отправили в тюрьму в качестве подарка Путину.

Также мы рассказывали, что после ареста Пашинского Андрей Портнов обратился к Порошенко.