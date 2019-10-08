В эту пятницу, 11 октября, сборная Украины по футболу, которая сейчас собралась в Харькове, проведет на ОСК "Металлист" важнейший матч отбора на Евро-2020 против команды Литвы.

На этот поединок в УЕФА назначили судейскую бригаду из Австрии во главе с главным арбитром Харальдом Лехнером, как передает официальный сайт УАФ.

Арбитр Харальд Лехнер никогда не экономит на желтых карточках, фото: oefb.at

На линиях ему будут помогать Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич. Четвертый арбитр - Александр Харьков.

Напомним, что Андрей Шевченко назвал заявку на матчи против Литвы и Португалии (14 октября).

Вот кто в нее попал

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Андрей Лунин,

Защитники: Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Игорь Пластун, Эдуард Соболь, Сергей Болбат,

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Марлос, Виталий Буяльский,

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес,

Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин, Виктор Коваленко, Роман Безус, Евгений Шахов.