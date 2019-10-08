Утром во вторник, 8 октября, в Николаевской области произошло ДТП, в результате которого погибли два полицейских начальника. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области в Facebook.

Погибшие - заместитель начальника областного управления полиции – начальник криминальной полиции Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП Владимир Илличко. Обоим біло по 39 лет.

Авария произошла утром на трассе Херсон - Николаев, недалеко от села Шевченково Витовского района. Сидоренко и Илличко ехали на автомобиле Toyota в сторону Николаева, когда произошло столкновение с автомобилем Lexus. Водителя второй машины госпитализировали с места ДТП.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц". Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Миколаївської області

Напомним, в ДТП под Запорожьем из-за столкновения легковушек погиб 9-летний ребенок.

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