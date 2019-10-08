Киевская прокуратура объявила подозрение бывшему депутату Верховной Рады Дмитрию Святашу в хищении 1 100 000 000 гривен Уксиббанка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, Святаш (отметим, что его имя в сообщении не называется, но он был руководителем упоминаемого "АИС" - Ред.) течение 2008-2018 годов по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" овладевал деньгами банка, которые получал на основании кредитных договоров.

Подозрения объявили также гендиректору корпорации "АИС" и директору и учредителю ООО "Импульс-В". Их подозревают в пособничестве Святашу. Бывшего нардепа подозревают по статьям о мошенничестве и подделке официального документа. Ему грозит до 12 лет с конфискацией.

На досрочных выборах в парламент Святаш баллотировался как мажоритарщик от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на округе № 170 в Харькове. Он проиграл кандидату от "Слуги народа" Андрею Одарченко.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее "Страна" сообщала, что бывшего директора "Укрвакцины" подозревают в хищении четверти миллиона.

Также мы рассказывали, что экс-нардепа от БПП Ищенко, которого обвиняют в махинациях на 20 миллионов, отправили под домашний арест.