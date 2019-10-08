Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер претендует на пост главы Харьковской областную государственную администрацию. Об этом свидетельствует его декларация кандидата на должность, опубликованная на сайте НАПК.

Согласно обнародованному документу, Кучер не задекларировал доходы за 2018 год. Только указал, что владеет 77 биткоинами, стоимостью почти 300 тысяч долларов, и держит наличными 87 тысяч долларов. А у его жены - наличными 205 тысяч долларов.

Также Кучер является владельцем двух квартир в Харькове (61,9 кв. м. и 68,6 кв. м) и еще совместно с супругой владеет харьковской квартирой площадью 62,9 кв. м. Кроме того, в собственности нардепа от "Слуги народа" земельный участок (в 62500 кв. м) в Новорайске Херсонской области.

Фото: facebook.com/anticor.kharkiv

Жена нардепа владеет домом (в 62 кв.м), недостроенным домом и двумя земельными участками (в 103 и 1000 кв. м) в Люботине Харьковской области.

Кучер задекларировал три своих автомобиля - Lexus NX 200T 2017 выпуска, Volkswagen Рassat 2011 года выпуска и грузовой ГАЗ-САЗ 3507 1987 года выпуска, а в собственности его жены - два авто (Audi Q5 2011 года выпуска и Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска).

Также нардеп указал в декларации две пары часов Rolex, принадлежащие ему и его жене.

Кучер владеет 11 акциями ЧАО "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартли Групп".

Известно, что Алексею Кучеру 34 года. Он родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области. По образованию он юрист, проживает в Харькове. Избран в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области от партии "Слуга народа".

В Раде Кучер возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи Комитета ВР по вопросам правовой политики.

Ранее "Страна" писала о том, что в НАПК раскрыли декларации всех военных прокуроров Украины.

Также мы сообщали, что указал в декларации Ткаченко, претендующий на главу КГГА.