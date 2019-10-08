Сегодня в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках проходит прощание с актрисой Мариной Куклиной.

Актриса театра и кино умерла в возрасте 33 лет от онкологии. Заболевание было диагностировано в 2018 году. Как стало известно, родные Куклиной собирали деньги на ее лечение, но победить рак не удалось.

Пользователь Facebook Тарас Дмитриенко опубликовал фото, на котором улыбающаяся Марина Май-Куклина (в браке она носила двойную фамилию) изображена улыбающейся, сидя за столиком в кафе со своим супругом и маленьким сыном. Видно, что актриса побрита для химиотерапии, а на голове - огромный шрам - возможно, от операции.

Марина Куклина со своей семьей. Фото: Facebook

Снимки после химиотерапии публиковала в Инстаграме и сама актриса. Марина Куклина до последнего верила, что сможет вылечиться и не теряла оптимизм.

Фото: Марина Куклина/Instagram

В середине сентября Марина Куклина и ее супруг, режиссер Андрей Май, отпраздновали одиннадцатую годовщину свадьбу. Менее месяца назад он опубликовал два трогательных снимка: как держит за свою любимую за руку в начале их отношений и уже больную - в больнице.

Марина Куклина с мужем. Фото: Facebook

Друзья Куклиной продолжают высказывать соболезнования (орфография и стиль авторов сохранены).

"Маришечка, подружечка моя любимая! Не хочеться верить... Больно и страшно... Все внутри разрывается... Так мало встреч и столько всего нужно сказать друг другу ... Думалось, успеется ещё, встретимся и наговоримся... Сложно писать...

Талантливая, невероятно тродолюбивая, весёлая, активная и добрая. Искренняя, готовая поддержать в трудную минуту, и, если нужно, прийти на помощь...

Ты женщина - солнце, несла с собой мир и гармонию!

Ты всегда будешь жить в моем сердце", - пишет Марина Шевчук.

"Марина, девочка, это всё..

Андрей, я очень хочу, чтоб ты был.

Я очень хочу, чтобы ты оставался в моей жизни.

Андрей, я тебя очень люблю", - написал Тарас Дмитриенко.

Марина Куклина снялась во многих фильмах и сериалах, таких так "По законам военного времени-2", "Голос из прошлого", "Пес", "Подари мне жизнь", "Анна Герман", "Возвращение Мухтара - 5", "Женский доктор" и др.

Биографию Марины Куклиной, ее фото и соболезнования читайте здесь.