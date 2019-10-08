Сегодня в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках проходит прощание с актрисой Мариной Куклиной.
Актриса театра и кино умерла в возрасте 33 лет от онкологии. Заболевание было диагностировано в 2018 году. Как стало известно, родные Куклиной собирали деньги на ее лечение, но победить рак не удалось.
Пользователь Facebook Тарас Дмитриенко опубликовал фото, на котором улыбающаяся Марина Май-Куклина (в браке она носила двойную фамилию) изображена улыбающейся, сидя за столиком в кафе со своим супругом и маленьким сыном. Видно, что актриса побрита для химиотерапии, а на голове - огромный шрам - возможно, от операции.
Марина Куклина со своей семьей. Фото: Facebook
Снимки после химиотерапии публиковала в Инстаграме и сама актриса. Марина Куклина до последнего верила, что сможет вылечиться и не теряла оптимизм.
Фото: Марина Куклина/Instagram
В середине сентября Марина Куклина и ее супруг, режиссер Андрей Май, отпраздновали одиннадцатую годовщину свадьбу. Менее месяца назад он опубликовал два трогательных снимка: как держит за свою любимую за руку в начале их отношений и уже больную - в больнице.
Марина Куклина с мужем. Фото: Facebook
Друзья Куклиной продолжают высказывать соболезнования (орфография и стиль авторов сохранены).
"Маришечка, подружечка моя любимая! Не хочеться верить... Больно и страшно... Все внутри разрывается... Так мало встреч и столько всего нужно сказать друг другу ... Думалось, успеется ещё, встретимся и наговоримся... Сложно писать...
Талантливая, невероятно тродолюбивая, весёлая, активная и добрая. Искренняя, готовая поддержать в трудную минуту, и, если нужно, прийти на помощь...
Ты женщина - солнце, несла с собой мир и гармонию!
Ты всегда будешь жить в моем сердце", - пишет Марина Шевчук.
"Марина, девочка, это всё..
Андрей, я очень хочу, чтоб ты был.
Я очень хочу, чтобы ты оставался в моей жизни.
Андрей, я тебя очень люблю", - написал Тарас Дмитриенко.
Марина Куклина снялась во многих фильмах и сериалах, таких так "По законам военного времени-2", "Голос из прошлого", "Пес", "Подари мне жизнь", "Анна Герман", "Возвращение Мухтара - 5", "Женский доктор" и др.
Биографию Марины Куклиной, ее фото и соболезнования читайте здесь.