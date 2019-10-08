Первая команда Украины сейчас в Харькове проводит сбор перед важнейшими матчами отбора на Евро-2020 против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).

Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко назвал заявку на эти матчи, как передает Football.ua.

Итак, вот кто вошел в заявку сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Андрей Лунин,

Защитники: Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Игорь Пластун, Эдуард Соболь, Сергей Болбат,

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Марлос, Виталий Буяльский,

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес,

Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин, Виктор Коваленко, Роман Безус, Евгений Шахов.

Ранее "Страна" сообщала, что появились первые фото с октябрьского сбора национальной команды Украины.