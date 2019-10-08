Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса украинцев об отношении к снятию моратория на продажу земли. Социологи опросили 2 000 украинцев в разных регионах с 28 сентября по 1 октября 2019 года. Больше половины граждан выступают категорически против этой инициативы. Об этом говорится в отчете социологической группы.

"19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% - против этой инициативы, 8% - не определились. Относительно высокий уровень поддержки старта рынка земли среди младших и состоятельных респондентов, владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают. Но даже в названиях категориях количество противников этой инициативы составляет не менее 60%" - говорится в отчете.

Продажу земли иностранцам поддерживают - всего 13%. Против этого - 81% опрошенных. Среди молодых и более состоятельных каждый пятый не против позволить иностранным гражданам покупать землю в Украине, но 75 процентов молодых людей против продажи земли иностранцам.

74% граждан полагают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения, в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме.

58% считают, что земля должна быть в государственной собственности, по образцу Канады, или Израиля. 22% - не против введения такой модели рынка земли, как в Италии, где пахотные земли могут продаваться, покупаться.

За доминирование государственной собственности на землю выступают чаще старшие и бедные опрошенные, и те, у кого нет паев. За другую модель - более молодые, богатые и владельцы паев, которые их самостоятельно обрабатывают.

Среди основных преимуществ внедрения продажи земли опрошенные называли то, что владельцы земли смогут распоряжаться ею по своему усмотрению (26%), то, что это будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе (18%), а также то, что продажа земли будет способствовать инвестициям в Украину (14%);

Среди основных рисков от внедрения продажи земель сельскохозяйственного назначения респонденты чаще всего выбирали то, что земля может быть выкуплена иностранцами (41%); владельцы паев могут быть обмануты при продаже земли (31%).

Ранее "Страна" сообщала, что украинскую землю после отмены моратория запретят продавать россиянам. Также мы рассказывали, что подавляющее большинство украинцев поддерживают отмену неприкосновенности судей и депутатов.