В Иране арестовали инстаграм-блогера Сахар Табар, которая прославилась как "иранская Анджелина Джоли".

По данным СМИ, девушку обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, незаконном приобретении недвижимости, оскорблении правил ношения одежды и поощрении молодежи к совершению аморальных действий.

Сахар Nабар прославилась в Instagram своими фото, на которых она похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли, но в довольно жутком образе. Гипертрофированные черты лица девушки на фото похожи не то на куклу, не то на зомби.

После того, как фотографии появились в сети и стали вирусными, буквально за сутки число подписчиков ее Instagram взлетело с 60 тысяч до полумиллиона, а хэштег с ее именем попал в мировые тренды.

Иранская Анджелина Джоли. Фото: Инстаграм Сахар Табар

Ходили слухи, что блогер сделала около 50 пластических операций, чтобы стать похожей на кумира. Также говорили, что девушка сидела на изнурительной диете, чтобы весить не более 40 кг при росте около 150 см.

Однако сама Табар в какой-то момент намекнула, что все это делается благодаря специальному макияжу и фотошопу. Иранка признавалась, что публикует фотографии "в образе" исключительно для собственного развлечения. В какой-то момент сеть облетели фотографии Сахар Табар в ее настоящем виде.

Сахар Табар до и после. В сети считают, что ее образ - фейк

Табар была арестована после многочисленных жалоб хейтеров на ее аккаунт на основании ордера, выданного судом Тегерана. Ее страница в Instagram была удалена.

СМИ отмечают, что в Иране все чаще начали преследовать блогеров, которые специаализируются на моде. Арест Сахар Табар многих возмутил. В твиттере иронично пишут, что, возможно, блогеру следовало заниматься "менее опасными для государства преступлениями, вроде убийств или отмывания денег".

Какое наказание ждет иранскую Анджелину Джоли, пока неизвестно.

Настоящая Джоли на днях была на премьере второй части "Малефисенты". Она блистала в платье со скорпионом и открытой спиной.

А в сентябре Брэд Питт намекнул на возможное воссоединение с Анджелиной Джоли.