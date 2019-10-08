После волны слухов о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк появилась информация, что пациентку с неоперабельной опухолью мозга выписали из частной московской клиники. Это случилось еще два дня назад. При этом Заворотнюк по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что актрису выписали из частной медицинской клиники "Европейский медицинский центр". Здесь она находилась последний месяц. "Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре", - говорится в сообщении СМИ.

По данным Mash, Анастасия продолжит лечение в другом месте - по крайней мере, такую информацию родные актрисы сообщили врачам перед выпиской.

ОМС - это обязательная медицинская страховка, действующая в России (Ред). Она гарантирует бесплатное лечение для всех россиян, которые ее оформили.

В России государство оплачивает лечение онкологии и в частных клиниках. А именно финансируются диагностические исследования, химиотерапия и хирургическое лечение, лучевая терапия. Оплачиваются и лекарства.

Почему прекращено лечение Заворотнюк по полису - неизвестно. Среди причин, которые в теории могут стать основанием для этого: пациент нуждается в лечении, которое недоступно в рамках пакета по онкологии; лечение хотят продолжить за границей, проч.

Напомним, Анастасия Заворотнюк узнала об опухоли мозга узнала после рождения дочери. В частной клинике она перенесла медикаментозную кому и вторую операцию, которая сняла опухоль и позволила ей из реанимации перейти в обычную палату.

Тем временем профессор-нейрохирург Павел Шнякин назвал глиобластому самой "злой" опухолью мозга. Он отметил, что всего за несколько месяцев появляются тяжелые симптомы и необратимые процессы. По его словам, средняя продолжительность жизни при глиобластоме - полгода, а порог в 2 года переживают не более 10% пациентов.

Нейрохирург отметил, что во всем мире так и не приняли решение о том, как лечить эту опухоль. "Излечить ее, увы, нельзя, речь идет только о продлении жизни", - напомнил Шнякин.

Ранее от глиобластомы скончались сатирик Михаил Задорнов, оперный певец Дмитрий Хворостовский, певица и актриса Жанна Фриске.

Как сообщала "Страна", Анастасия Заворотнюк расплатилась с долгами, из-за которых не могла выехать за границу.