Вчера, 7 октября, на заседании Печерского районного суда, где избирали меру пресечения для экс-нардепа Сергея Пашинского, его адвокат Андрей Федур, аргументируя суду свою позицию, использовал антисемитское выражение "жидовская Пасха".

Об этом передает портал "Гордон" со ссылкой на трансляцию "Громадське ТВ".

Выступая перед судом Федур в частности заявил, что заместитель генерального прокурора в сентябре 2019 года "абсолютно незаконным постановлением" отменил решение следствия о закрытии производства в отношении его клиента.

Адвокат аргументировал свою позицию тем, что в материалах дела с момента завершения расследования не появились новые доказательства.

"Доказательств новых нет. Ноль. В материалах, которые предоставлены мне и вам, их тоже нет. Все копии документов датированы, как говорится, задолго. Извините, до жидовской Пасхи они были, а не после 11 сентября 2019 года", - сказал он, обращаюсь к судье.

По мнению Федура, в деле "просто изменилась позиция" Государственного бюро расследований. Адвокат настаивал, что его подзащитный не совершал преступления.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Федур заявил, что экс-нардепа Пашинского в СИЗО могут убить.