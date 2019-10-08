Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у Меноры - памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Уточняется, что раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Затем память о погибших почтили минутой молчания. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.

Напомним, недавно Зеленский отметился скандалом. 29 сентября отмечали День памяти жертв Бабьего Яра. В этот день на месте трагедии ежегодно проводят Марш памяти. После этого мероприятия глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх раскритиковал президента Владимира Зеленского из-за того, что он не приехал на Марш.

После скандала с раввинами Владимир Зеленский сообщил, что посетил мемориальный комплекс "Бабий Яр" в частном порядке.