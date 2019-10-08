Спустя 2 года после смерти актера Дмитрия Марьянова следователи в Московской области закончили расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра, где находился актер и установили причину его смерти. Об этом сообщает Gazeta.

Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова следствие называет сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены, что привело к серьезной потере крови.

Актер, который сыграл в "Дне радио" и "Игре в правду" находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. 15 октября он не менее 10 раз пожаловался консультантам центра на плохое самочувствие и боль в ноге, но директор, зная об отсутствии у Марьянова средств связи для самостоятельного обращения к врачам, не стала вызывать для него скорую помощь. В итоге скорую вызвал один из клиентов центра, и позже в больнице актер скончался.

В Следственном комитете убеждены, что своевременное обращение к медикам могло бы спасти Марьянову жизнь. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Директора центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК), а также в оставлении в опасности (ст. 125 УК).

Напомним, что Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет.

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