В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовали прекратить языковую дискриминацию и обеспечить Конституционное право граждан получать образование на родном языке. Сегодня политсила опубликовала на официальном сайте свое заявление, призвав президента Украины Владимира Зеленского выполнить предвыборные обещания.

"Решение правительства с сентября 2020 года обязать все русскоязычные школы перейти на украинский язык обучения - это продолжение политики языковой дискриминации. Вопреки предвыборным обещаниям президента и его партии, конституционные права национальных общин продолжают подавляться. Оппозиционная платформа - За жизнь требует от власти прекратить дискриминацию и отказаться от политики нагнетания межнациональной розни.

Решение ликвидировать обучение в школах на русском языке с сентября 2020 г., а с 2023 г. и на других языках национальных общин - это близорукая и негосударственная позиция. Новоизбранная власть обещала вернуть в Украину межнациональный мир. Обеспечить все условия для равноправного культурного развития миллионам русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Сегодня эти обещания забыты. Вместо государственного финансирования русских, венгерских, румынских, болгарских и других школ, государство их попросту ликвидирует.

Представители национальных общин - не враги украинской независимости. И такое отношение к ним власти недопустимо и возмутительно. Это прямое нарушение Конституции Украины, международных и Европейских конвенций по защите прав человека. Оно ведет к углублению раскола в украинском обществе. Носители таких идей не имеют права работать в структурах государственной власти. И это особенно опасно сейчас, когда процесс урегулирования конфликта на Донбассе, наконец, сдвинулся с мертвой точки.

Наша фракция внесла в парламент законопроекты "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" для обеспечения защиты языковых прав национальных меньшинств, а также "О порядке применения языков в Украине". Это тест для власти на готовность вернуть мир в Украину и верность обещаниям, данным своим избирателям", - говорится в тексте обращения партии.

Ранее "Страна" писала о том, что Оппозиционная платформа поддержала подписание формулы Штайнмайера.

Также мы сообщали, что "Оппозиционная платформа" выступила против открытия рынка земли.