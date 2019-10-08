Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что парламент прекратит работать в "турборежиме". Об этом спикер заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы отойдем от" турборежима ", как об этом говорят в СМИ, мы будем работать, пожалуй, немного спокойнее, но мы не будем работать медленно. Но к предложению премьер-министра Гончарука обязательно Верховная Рада прислушивается, народные депутаты это услышали, и, я уверен, что они будут учитывать это при разработке законопроектов, которые будут поступать от Кабинета министров Украины", - сказал Разумков.

Также спикер объяснил необходимость работы в "турборежиме" тем, что парламент долго пребывал "в состоянии летаргического сна или комы".

По мнению Разумкова, Рада показывает сегодня "эффективную, быструю и достаточно неплохую по качеству работу".

Ранее "Страна" сообщала, что Разумков анонсировал проведение в Мариуполе форума по "возвращению оккупированных территорий".

Также мы рассказывали, что в Раде предлагают на 30 дней отменить штрафы для ФОПов.