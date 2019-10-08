С 8 по 16 октября дома в разных районах Киева временно отключат от водоснабжения. Это связано с ремонтными работами "Киевводоканала". Об этом сообщает пресс-служба компании.

На этой неделе без воды останутся жители домов по следующим адресам:

8 октября с 09.00 до 24.00 - проспект Голосеевский, 108к1, 108к2, 110, 114, 114к2, 114а, 118к1, 118к2;

8 октября с 09.00 до 17.00 - улица Украинская, 5,

9 октября с 09.00 до 21.00 - улица Гришко, 3а;

9 октября с 21.00 до 8.00 и 10 октября - проспект Тычины, 2; Днепровская набережная, 2;

9 октября с 18.00 до 8.00 10 октября - улица Павловская, 15, 17, 18; улица Дмитриевская, 62;

9 октября с 20.00 до 7.00 10 октября - улица Гоголевская, 36-40, 37/2, 39, 39а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; улица Павловская, 4 - 8; улица Сечевых Стрельцов, 49, 49а, 53, 57, 59а, 59/65; улица Винниченко, 20;

10 октября с 8.30 до 23.00 - улица Ереванская, 31/1; улица Козицкого, 9/23;

10 октября с 9.00 до 20.00 - улица Березняковская, 17а, 22, 24, 26;

16 октября с 6.00 до 21.00 - улица Гришко, 5.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, когда в Киеве должны включить отопление.

Также мы рассказывали, что Нафтогаз опубликовал перечень городов, которые оказались под угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов.