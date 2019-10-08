Боксер из Нидерландов Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) может не выйти в ринг против украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) из-за проваленного допинг-теста. Об этом сообщил промоутер Усика Эдди Хирн в своем микроблоге в Twitter.

"С нами связались из VADA и сообщили, что допинг-тест Спонга показал неудовлетворительные результаты. Сейчас дело отправлено в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть резервные соперники", - написал в соцсети Хирн.

Фото: twitter.com

Напомним, что поединок был назначен на 12 октября (рано утром 13 октября по киевскому времени - Ред.). Бой должен был пройти в Чикаго и стать дебютом Александра Усика в супертяжелом весе.

Ранее "Страна" писала о том, что Усик прилетел в Чикаго, где 12 октября дебютирует в супертяжелом весе против Спонга.

Также мы сообщали, что на бой украинского боксера Усика в Чикаго уже за месяц проданы почти все билеты.