В Украине 9 октября отмечают день риэлтора, а также Всемирный день почты. Сегодня День ангела - у Александра, Владимира, Дмитрия, Ивана и Николая. Оскароносный кинорежиссер Гильермо Дель Торо отмечает 55 лет, а популярной актрисе Марине Дюжевой исполняется 64 года.

Какой сегодня праздник в Украине

Сегодня отмечают День риэторов - праздник специалистов, которые выступают посредниками между сторонами и заключают сделки по продаже и аренде жилья. Праздник официально отмечают с 2000 года.

Народные и церковные праздники

В церкви сегодня вспоминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Христос признал его своим учеником на Геннисаретском озере и выделил в числе особо приближенных. Иоанн Богослов стал свидетелем того, как Христос воскресил дочь Иаира, затем видел преображение Господне на Фаворе, был рядом с учителем во время Тайной Вечери, первым спросив об имени предателя. Он оплакивал Христа на распятии вместе с Богородицей и был рядом с ней после воскрешения Спасителя. В народе по погоде на Богослова угадывали, какой будет вся осень и зима. Если в этот день выпадет снег, то зима наступит уже 21 ноября. Если будет дождь со снегом - зима начнется в середине января и продлится до середины февраля, при этом трижды будет оттепель. Если солнечно и тепло - июль будет дождливым и холодным.

Международные праздники

Всемирный день почты - один из праздников ООН, который отмечают с 1969 года. Неделя после 9 октября считается неделей почтового письма. "Укрпочта" является национальным оператором почтовой связи Украины с 2002 года и осуществляет услуги в сфере доставки любой сложности - от писем, периодических изданий и пенсий до бандеролей и посылок за границу.

События и даты

В 1446 году правитель Кореи Сечжон заменил письмо с иероглифами алфавитом из 28 букв.

В 1926 году состоялась свадьба нобелевского лауреата по химии Фредерика Жолио и ученой Ирен Кюри.

В 1928-м во Львове основали грекокатолическую богословскую академию.

В 1980 году польский поэт Чеслав Милош получил Нобелевскую премию по литературе.

В 2006 году Северная Корея впервые испытала ядерное оружие.

В 2009 году президент США Барак Обама удостоен Нобелевской премии мира.

Российская актриса театра и кино Марина Дюжева отмечает 64-й день рождения. Она получила широкую известность благодаря роли Лиды в комедии "По семейным обстоятельствам". Также она сыграла в фильмах "Покровские ворота", "Мимино", "Где находится нофелет" и др.

Известному кинорежиссеру Гильермо дель Торо исполняется сегодня 55 лет. Он является лауреатом двух премий "Оскар" за фильм "Формула воды". Также прославился работой над фильмами "Блэйд 2", "Хэллбой", "Багровый пик".

Именины

Именины сегодня отмечают Александр, Владимир, Дмитрий, Иван и Николай.