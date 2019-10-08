Гордон Сондленд, который является послом США в Евросоюзе будет свидетельствовать в Конгрессе по делу о возможном давлении призидента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

Комитеты Палаты представителей по иностранным делам, разведке и надзору планируют допросить Сондленда о роли, которую он, может быть, сыграл в попытке Трампа заставить Украину начать расследование против сына Джо Байдена.

Также Сондленл объяснит, почему он вступил в отношения с Украиной, которая не является членом Европейского Союза. Посол будет выступать в Конгрессе 8 октября. Согласно ранее обнародованным текстовыми сообщениями, Сондленд активно принимал участие в контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот добивался встречи с Трампом.

Ранее "Страна" сообщала, что помощники Зеленского в апреле встречались с экс-чиновниками Белого дома и Госдепа в отеле Трампа.

Также мы рассказывали, что Конгресс потребовал у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине.