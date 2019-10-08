Обезглавленное тело женщины обнаружили в Киеве около 17:00 7 октября. Это произошло на территории Дарницкого железнодорожного депо, недалеко от улицы Привокзальной. Труп лежал на рельсах. Об этом сообщает "Информатор".

Как выяснили правоохранители, мертвую женщину обнаружили работники депо. Они сразу же вызвали полицию и скорую помощь. Однако медики лишь констатировали, что погибшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительным данным, женщину переехал поезд. Личность погибшей установлена. Ей было около 45 лет. При женщине нашли удостоверение сотрудника "Укрзализныци".

Фото: kiev.informator.ua

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативные группы. Подробности случившегося выяснят правоохранители.

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