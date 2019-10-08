Вчера, 8 октября, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака своим заместителем, как передает пресс-служба ГПУ.

Виктор Трепак известен как один из организаторов дела о черной бухгалтерии Партии регионов, которое "похоронило" карьеру тогдашнего главы предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. Именно Трепак и "слил" черную бухгалтерию Партии Регионов, где фигурировал Манафорт. Что и стало отправной точкой для расследования уголовного дела против Манафорта.

Отметим, что те события сейчас Дональд Трамп называет вмешательством в предвыборную кампанию в США, которое было осуществлено украинскими властями по сговору с кандидатом в президенты Хиллари Клинтон.

Биографическая справка

Виктор Трепак в 1997 окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "правоведение".

Виктор Трепак в 2000 году был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях. С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 по 31 августа 2018 - профессор кафедры Национальной академии Службы безопасности Украины, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко. Кандидат юридических наук. Участник боевых действий на Востоке Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка заявил, что встречался со Стерненко и отдал его дело в СБУ.

Так же мы рассказывали, что Рябошапка уволил человека Авакова с поста прокурора Харьковской области.