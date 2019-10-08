Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня, 8 октября, отмечает 36-летие. Известно, что он родился в Бердичеве (Житомирская область) 8 октября 1983 года.

В 2007 году Дмитрий Разумков окончил Институт международных отношений Киевского нацуниверситета им. Тараса Шевченко по специальности "международные экономические отношения". В 2011 году он стал выпускником Национального университета государственной налоговой службы по специальности "правоведение". С 2013 по 2014 года занимал должность советника председателя Кировоградской областной госадминистрации.

С 2015 по 2019 года работал директором консалтинговой компании Ukrainian Consulting Group. Во время выборов президента 2019 года Разумков работал советником по политическим вопросам и руководителем избирательного штаба Владимира Зеленского. В мае этого же года Разумков возглавил партию "Слуга народа". 21 июля он был избран депутатом Верховной Рады от партии (№1 в списке), а 29 августа 2019 года Рада избрала Разумкова главой украинского парламента.

Дмитрий Разумков женат, воспитывает двоих сыновей.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков анонсировал проведение в Мариуполе форума по "возвращению оккупированных территорий".

Также мы сообщали, что Разумков намерен уйти с должности главы партии "Слуга народа".