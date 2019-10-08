Весной 2019 года помощники, тогда еще кандидата в президенты Украины, Владимира Зеленского встретились с бывшими высокоопоставленными чиновниками администрации президента США. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По информации источников, участники встречи за ужином обсуждали избирательную кампанию в Украине и не затрагивали тему расследования в отношении Хантера Байдена - сына одного из предполагаемых участников выборов президента США Джо Байдена.

Встреча прошла 16 апреля в Trump International Hotel. Со стороны США на ней присутствовали бывший официальный представитель министерства здравоохранения Майк Рубино и экс-сотрудник Госдепартамента Мэтт Мауэрс. Также на ужин ненадолго приходил бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По данным телеканала, на встрече также были руководители компании Signal Group Consulting. Ее услуги кампания господина Зеленского использовала для организации встреч с чиновниками за $60 тысяч. Частные встречи помогал координировать адвокат Маркус Коэн.

"Я сделал это в качестве одолжения. Я пришел, сел, поужинал и ушел. Я ни с кем не разговаривал, так как они говорили на другом языке",- сказал CNBC Майк Рубино. Кто представлял сторону господина Зеленского, не уточняется.

Напомним, после в США обнародования данных о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, демократы потребовали импичмента американского президента, которого заподозрили в давлении на главу Украины, чтобы склонить к началу расследования деятельности в Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США и конкурента Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

Ранее "Страна" писала о том, что Джим Керри показал карикатуру на Трампа и Зеленского.

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