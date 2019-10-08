В конце октября в Мариуполе планируют провести большой форум, где собираются представить инициативы по "стратегии возвращения оккупированных территорий". Такое заявление сделал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

По его словам, законопроект относительно особого статуса Донбасса будет обсуждаться публично. Разумков заявил, что к сожалению "невозможно будет встретиться всей страной и провести такие обсуждения", но будут привлечены политики, общественность, а также иностранные партнеры, потому что "без них нам трудно будет реализовывать те идеи, которые есть сегодня".

Разумков отметил сложность обсуждения с учетом ситуации "которая, к сожалению, есть сегодня там - за линией разграничения". По его мнению, уже потеряно время во многих направлениях - в экономическом, гуманитарном, и теперь этот процесс будет более тяжелым, чем раньше.

Разумков заявил, что "в течение всех лет войны мы не видели устойчивой стратегии" относительно временно оккупированных территорий. По его словам, "в конце октября будет большой форум в Мариуполе, где и будут представлены инициативы, в первую очередь со стороны президента государства, со стороны Кабинета Министров Украины", стратегия будет создаваться "с колес". Председатель парламента отметил, что у Украины нет "времени на то, чтобы прописать стратегию, а уже потом ее начать интегрировать".

Ранее "Страна" писала о том, что в "ДНР" и "ЛНР" обвинили Киев в срыве разведения сил на Донбассе.

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