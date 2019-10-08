Вчера, 7 октября, национальная команда Украины начала свой сбор перед важнейшими матчами отбора на Евро-2020 против команд Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).

Первый день сбора национальной команды завершили тренировки в зале и на поле, а также восстановительные процедуры, как передает пресс-служба УАФ.

Фото: Павел Кубанов/ffu.ua

День заезда в сборной - всегда особенный. И в этот раз не обошлось без приключений для наших легионеров.

"Итальянцы" Руслан Малиновский и Евгений Шахов, после игры Лечче с Аталантой, заночевали вместе и чтобы вылететь из Бергамо, им пришлось просыпаться в 03.00. В конце концов их рейс опоздал, и ребята вынуждены были добираться из Киева до Харькова поездом. И хотя это был скоростной Интерсити, путешествие таки затянулась. Поэтому Руслан и Евгений, пропустив фитнес-тренировки, сразу же отправились на восстановительные процедуры, после чего их ждал ужин в кругу старых друзей по команде.

Немного раньше этой парочки в отель приехали "бельгийцы" Эдуард Соболь и Игорь Пластун. И последними из легионеров в Харьков, в 20.20 прилетели Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Пока легионеры добирались до лагеря сборной, большинство игроков провели вечернюю фитнес-тренировку под руководством тренера по физподготовке Ивана Баштового. Специалист предложил игрокам комплекс упражнений для профилактики травматизма, восстановления мышц после недавних физических нагрузок в играх за клубы и стабилизации мышц .

Затем все футболисты отправились в сауну и бассейн, а Буяльский, Коваленко, Болбат и Матвиенко провели беговую работу на газоне "Солнечного". Эта четверка получила кардионагрузку, что поможет привести игроков к единому функциональному знаменателю с остальным коллективом.

Сегодня, 8 октября, "сине-желтые" ожидают встречи со своими преданными фанами во время открытой тренировки на стадионе "Металлист". А перед этим главный тренер команды Андрей Шевченко встретится с масс-медиа на пресс-конференции.



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