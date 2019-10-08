Скромную сумму в 15 тысяч гривен требовал заместитель командира по материально-техническому обеспечению 222 Центральной артиллерийской базы боеприпасов у бывшего военнослужащего этой базы за непривлечение его к материальной ответственности за недостачу. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что майор ВСУ получил взятку от бывшего военнослужащего этой же воинской части за то, что не будет инициировать служебное расследование по факту недостачи военного вещевого имущества, которое было закреплено за прапорщиком в период службы, и непривлечения его к материальной ответственности", - говорится в сообщении.

7 октября во время санкционированного обыска правоохранители изъяли полученные в качестве взятки деньги. Заместителю командира артиллерийской базы боеприпасов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В суд также направлено ходатайство об избрании офицеру меры пресечения.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

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