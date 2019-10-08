Украинское правительство выступает против предоставления права избираться в Верховную Раду сепаратистам из так называемых "ЛДНР". Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы "Свобода слова" на ICTV.

"И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... И не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много - в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", - заявил глава украинского МИД.

Ранее "Страна" писала о том, что в "ДНР" заявили о резком обострении по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Также мы сообщали, что вице-премьер Кулеба заявил, что договоренности по Донбассу не означают мира с Россией.