Президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца, корабли и ядерное вооружение. Так же глава Белого дома пообещал показать некоторые виды чудо-оружия уже в ближайшее время.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить... Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать... Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - заявил Трамп.

По его словам, в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

Ранее "Странна" сообщала, что США успешно провели первое испытание крылатой ракеты после выхода из ДРСМД.