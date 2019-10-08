Популярный норвежский актер Кристофер Хивью, получивший всемирную известность после сериала "Игра престолов", в котором он сыграл одичалого по прозвищу Тормунд Великанья Смерть, станет ведущим нового телешоу о выживании "Настоящий викинг". А второй ведущей проекта будет его жена Грай Молвер.

Об этом сообщает Deadline.

Кристофер Хивью в сериале "Игра престолов", скриншот

Кристофер Хивью заключил соглашение о совместном производстве с двумя британскими продюсерскими компаниями Zig Zag Productions и 1900 Wildflame.

Осваивать и оттачивать навыки викингов участники шоу будут в течение пяти недель. Они будут жить и выполнять задания среди диких, но прекрасных норвежских фьордов. Участники шоу должны будут в суровых условиях Норвегии построить жилище, заниматься охотой и ловлей рыбы, ходить в экспедиции, а также тренироваться перед битвами. Кроме того, для них предусмотрены одиночные и коллективные задания.

Ранее "Страна" сообщала, что объявлены лауреаты премии MTV Movie&TV Awards-2019 ими стали "Мстители", "Игра престолов" и Леди Гага.