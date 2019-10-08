Вчера, 7 октября, авиация Турции нанесла ракетно-бомбовый удар по штабу курдских формирований, входящих в коалицию Сирийских демократических сил (SDF), в городе Аль-Маликия (провинция Хасака) на северо-востоке Сирии.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что удары были нанесены по району Телль-Тавиль. Сведений о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало. По информации телеканала, турецкая авиация на протяжении дня совершала интенсивные полеты над пограничной местностью и только к вечеру атаковала штаб SDF.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган хочет силой создать в Сирии буферную зону, свободную от курдов.

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