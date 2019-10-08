В США и не думает стихать скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины, вовлекая в свою орбиту все новых и новых участников и критиков. Так, например, звезда Голливуда, всемирно известный актер Джим Керри в своем Twitter разместил карикатуру на Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Комическое изображение двух президентов создано по мотивам романа Марио Пьюзо "Крестный отец".

"Отец-мошенник сделал Зеленскому предложение, от которого он не смог отказаться", - так подписал Керри свою карикатуру.

Фото: twitter.com/JimCarrey

Напомним, что в "Крестном отце" эту фразу мафиози используют при решении своих дел.

В центре карикатуры помещен текст, сказанный якобы от имени президента США: "Однажды, хоть этот день может никогда не наступить, я попрошу оказать мне услугу. Но до того времени примите этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери".

Эта фраза пародия на слова главного героя романа, одного из известных боссов итальянской мафии Вито Корлеоне. Имеется в виду эпизод, когда человек обращается за помощью к "крестному отцу", на что получает ответ: "Когда-то, может быть такой день никогда и не наступит, я попрошу тебя о какой-нибудь услуге, но, до этого дня, прими справедливость как подарок, в день свадьбы моей дочери".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский в разговоре с Трампом допустил создание совместного следкома для расследования дела Байдена.

Так же мы рассказывали, что Байден назвал Трампа лжецом и человеком, непригодным для поста президента.