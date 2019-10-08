США могут разорвать еще один важный договор с Россией, который в немалой степени поспособствовал разрядке международной напряженности - Договор об открытом небе. Эти планы уже вызвали серьезное беспокойство в Конгрессе и глава Комитета по международным вопросам Палаты представителей Элиот Энгель направил соответствующее письмо в Белый дом.

Об этом передает УП.

В письме советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберту О'Брайену Элиот Энгель утверждает, что выход США из Договора об открытом небе принесет пользу только России.

Он так же отметил, что такое решение может расколоть НАТО и подорвать доверие к США.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора об открытом небе и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого решения", - попросил влиятельный конгрессмен.

Напомним, что Договор об открытом небе предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга с инспекциями.

Ранее "Страна" сообщала, что после выхода из ДРСМД США заявили, что уже через два года поставят на вооружение гиперзвуковые ракеты.

Так же мы рассказывали, что Меркель обвинила Кремль в крахе ДРСМД.