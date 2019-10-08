Андрей Федур, адвокат экс-нардепа Сергея Пашинского, которого вчера, 7 октября, Печерский суд Киева взял под арест, заявил об угрозе жизни его подзащитного в СИЗО.

Как считает адвокат, применение безальтернативного ареста сделано с целью "обеспечить физическое уничтожение моего подзащитного в СИЗО", передает Радио Свобода.

"Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти главных врагов страны-оккупанта", - добавил Федур, вспоминая заявления российского политолога и депутата Госдумы Сергея Маркова, который назвал Пашинского среди пяти крупнейших украинских "военных преступников", а также воспоминания о том , что именно Пашинский стал весной 2014 одним из инициаторов активного сопротивления украинских силовых структур российским гибридным силам на Донбассе с применением против них боевого оружия.

Адвокат сообщил, что уже официально обратился в орган предварительного расследования для немедленного обеспечения мер безопасности, поскольку, по его словам, "есть реальная угроза жизни подзащитного".

По словам Федура, он будет обжаловать решение об аресте, которое он считает "абсолютно незаконным".