В остывающем от ночных заморозков Киеве выпали первые снежинки. Назвать это метеорологическое предупреждение первым снегом сложно, но снежными крупинками - в самый раз.

Фото первых снежинок на рукаве пальто, сделанное в районе Каравевых дач украинской столицы, опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Здесь тайная разведка обнаружила, что в Киеве, в районе Кардач, пролетают снежные крупинки! Октябрь, астанавись!)", - написала она в комментарии к фото.

Ранее "Страна" рассказывала, что согласно прогнозу от синоптиков в ночь на вторник в Украину придут настоящие морозы.

Так, днем на всей территории Украины ожидается переменно облачная погода, температура воздуха составит от +8 до +12 градусов. Осадков синоптики не обещают.

При этом, по прогнозу синоптиков, заморозки, которые продлятся несколько дней, а затем резкое потепление до +21.