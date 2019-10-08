Грузовые поезда начнут движение по Крымскому мосту в июне 2020 года из-за найденного памятника археологии, а пассажирские поезда, как и планировалось, начнут ходить в декабре 2019 года. Об этом сообщили в Минтрансе РФ, передает Интерфакс.

"Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии - античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству", - отметили в ведомстве.

Министерство документально оформило предложения по срокам открытия грузового движения и передало их в правительство России. "Движение по железнодорожной части Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят одновременно с мостом. Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове", - сообщили в Минтрансе.

Ранее археологи Российской академии наук (РАН) отметили, что аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.

Как сообщается, памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства.

"Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства. У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности. Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора", - говорил доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

Уникальность этого поселения - в очень высоком уровне строительного дела.

Предполагается, что комплекс мог функционировать на протяжении 150 лет и, как минимум, дважды перестраивался под влиянием природных факторов или из-за смены владельца и функции поселения.

Ранее сообщалось, что Пристайко заявил, что Украина может пустить поезда в "ЛДНР" после ремонта мостов.

Также мы писали, что в "ДНР" собрались запустить прямые поезда в Москву и Санкт-Петербург.