Семья и близкие друзья Анастасии Заворотнюк, о смерти которой ранее пошли слухи, обратились с просьбой "прекратить всяческие спекуляции о здоровье" актрисы.

Как сообщает НТВ, прессе обращение семьи актрисы передал концертный директор артистки Стас Христов.

"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", - подчеркнул он.

Правда, Христов не пояснил, что имеют ввиду родные Заворотнюк, ведь сами они не дают комментариев СМИ.

"Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", - добавил директор актрисы.

Напомним, что в прессе ранее появился скриншот переписки, в которой сообщалось о смерти Заворотнюк. Директор звезды Марина Потапова опровергла эту информацию, отправив журналистам сообщение: "Нет".

Ранее "Страна" рассказывала, что директор Заворотнюк пообещал, что актриса сможет вернуться к работе.