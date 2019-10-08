В так называемой "Донецкой народной республике" (ДНР) заявили об обострении по всей линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом объявил представитель так называемой "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин, чье заявление цитирует Интерфакс.

"Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки. (...) Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта. Ситуация очень сложная. Но посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить", - сказал Басурин в понедельник журналистам.

По его словам, на данный момент от обстрелов пострадало порядка 12 домов в трех населенных пунктах.

"Если брать окраины Петровского, то там были мины 120 мм и 82 мм", - добавил Басурин.

В свою очередь представитель "ДНР" в СЦКК Алексей Лукьянченко отметил, что "ДНР" со своей стороны готовятся к разведению сил в селе Петровское.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе, намеченное в соответствии с достигнутыми в Минске соглашениями на понедельник, не началось, поскольку эти населенные пункты подверглись обстрелам. Теперь, по его словам, украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

В свою очередь в Минобороны Украины заявили, что противник в понедельник 20 минут вел обстрел в районе Золотого - одного из участков разведения.

Ранее "Страна" сообщала, что большинство "азовцев" покинули Золотое, но они постят фото Билецкого, "определяющего план", а также о том, что население Золотого в Луганской области поддерживает разведение войск.

Подробнее о ситуации с разведением войск можно прочитать здесь.