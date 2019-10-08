Арест Пашинского: первый пошел?

Вчера вечером вся лента "Фейсбука" была взорвана новостью о том, что бывший нардеп от "Народного фронта" Пашинский получил в качестве меры пресечения два месяца СИЗО без права залога. Такую меру пресечения требовала для него прокуратура по возобновленному делу о ранении жителя Киевщины Химикуса, и суд поддержал ее.

У этого решения суда сразу несколько аспектов. Безусловно, для миллионов противников прошлой власти оно стало сигналом "Первый пошел". Именно эти два слова вчера превалировали в постах и комментариях.

С другой стороны, арест Пашинского за скандальное, но все же второстепенное преступление как раз не является доказательством того, что за "первым" последуют другие. Поскольку очевидно, что по тому же Пашинскому очень много вопросов и за винтовку на Майдане, и за коррупцию вокруг "Укроборонпрома". И нынешний арест выглядит лишь как попытка новой власти как-то остановить волну разочарования, которая начала охватывать ее сторонников.

Однако сам факт того, что справедливость восторжествовала, для общества важен. И в этом виноват в значительной степени сам Пашинский вместе с его покровителями, которые в наглую пытались превратить пострадавшего в виноватого, а преступника – едва ли не в героя. Именно эта наглость (а не само преступление) сделала из Пашинского одного из главных антигероев, олицетворяющих эпоху Порошенко.

Кто виноват в отсрочке разведения войск?

Другая новость вчерашнего дня, безусловно, негативна для страны: согласно заявлению министра иностранных дел Пристайко, отвод войск в Петровском и Золотом отсрочен, как минимум, на неделю. Второй сектор безопасности – вслед за Станицей Луганской – должен был стать, наконец, новым шагом к установлению мира на Донбассе. Но выплыли сразу несколько проблем.

По официальной версии, озвученной Пристайко, разведение войск отложено из-за того, что сепаратисты устроили обстрел сектора, а для отвода войск нужна неделя без боевых действий. Впрочем, сами сепаратисты, не отрицая факта боевых действий, утверждают, что при любых раскладах – согласно договоренностям – отвод войск должен был начаться вчера. Но не начался.

К тому же, параллельно с этим появилось заявление главы "Нацкорпуса" Белецкого об обустройстве в Золотом блокпоста ветеранов АТО.

И в целом ситуация вокруг отвода войск обострилась после прошедшего в воскресенье вече "Нет капитуляции", которое выступило против этого и против выполнения Минских соглашений в целом. Вече оказалось достаточно масштабным для того, чтобы часть власти задумалась над возникающими рисками. И, скорее всего, нынешняя отсрочка обусловлена этими опасениями.

Таким образом, власть в очередной раз "прогнулась" под требования националистов.

А последние заявления ее представителей о том, что Донбасс не получит особый статус до передачи контроля над границей (что прямо противоречит "формуле Штайнмайера"), все больше указывает на то, что реальные шаги к миру власть совершать то ли не хочет, то ли боится.

Зеленский приказал как бы облегчить жизнь жителям Донбасса

На этом фоне у президента пытаются все-таки как-то показать свои "мирные" намерения. И вчера появился указ, которым Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос упрощения пересечения линии разграничения, а также провоза товаров через нее. Кроме того, дано поручение заняться ремонтом двух стратегических дорог на Донбассе и ремонтом моста в Станице Луганской.

Правда, поручение Кабмину – это еще не реальные действия, поскольку в правительстве находится достаточно людей, которые негативно относятся к реинтеграционным процессам на Донбассе.

Да и реализация этого указа вряд ли возможно без подвижек по другим направлениям. Прежде всего - в плане прекращения огня и политического урегулирования. Без этого все указы останутся благими пожеланиями.

Кто ответит за выдворение Саакашвили?

Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконного выдворения Саакашвили из Украины в Польшу. И это может иметь определенные, причем весьма серьезные, последствия.

Очевидно, что вся спецоперация против Саакашвили была незаконной. Она стала одним из наиболее очевидных примеров, когда режим Порошенко пренебрегал законом ради политической целесообразности. И столь же очевидно, что конечным "бенефициаром" этого расследования станет сам бывший президент.

Безусловно, выдворение – не арест и не тюремный срок. Но "прецедент Саакашвили" может стать той ниточкой, потянув за которую, можно распутать целый клубок политических преступлений старого режима, в котором будут десятки дел, в том числе – закончившихся приговорами.

Потянув за эту ниточку, можно выйти и на тяжелые политические преступления, среди которых – убийство Бузины и, возможно, убийство Шеремета, убийства на Майдане и в одесском Доме профсоюзов. За многие из перечисленных дел нынешняя правоохранительная система просто боится браться. Но "прецедент Саакашвили" может сделать ситуацию необратимой.

Ткаченко идет на КГГА

Архитектура киевской власти начинает вырисовываться: вчера стало известно, что бывший гендиректор "1+1" и нынешний нардеп от "Слуги народа" Ткаченко станет главой Киевской горадминистрации, которая уже в ближайшее время превратится в префектуру и лишится большей части своих полномочий, которые перейдут к мэру города и нащначаемому им Магистрату, согласно законопроекту о столице, которые уже прошел первое чтение и готовится ко второму.

Учитывая, что этот законопроект писал сам Ткаченко, вряд ли он его готовил под урезание собственных полномочий. Поэтому, скорее всего, должность главы КГГА станет для него лишь трамплином к борьбе за кресло мэра. Ведь новые полномочия столичные власти обретут лишь после выборов.

В этой связи вновь актуализируется вопрос проведения выборов еще до нового года. По слухам, Ткаченко все-таки лоббирует их на декабрь. С чем, правда, не согласна значительная часть окружения Зеленского. Главным образом - из-за сомнительных перспектив на выборах самого Ткаченко. Последнй прочно ассоциируется с Игорем Коломойским и воспринимается как его ставленник на управление городом в интересах олигарха.

В тоже время, если выборы перенесут, как сейчас говорят, на весну, это будет крутая "подстава" для нового главы КГГА. Так как именно на него падет вся ответственность за прохождение Киевом зимы, со всеми ее прелестями - отопительным сезоном, уборкой улиц от снега и льда и многим другим.