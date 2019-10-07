Бывший замглавы Национальной полиции Константин Бушуев назначен заместителем генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщается на странице концерна в Facebook.

"Новая команда Укроборонпрома обновляет руководящий состав концерна. Генеральный директор Абромавичюс назначил руководителей еще 3 направлений: Константин Бушуев - заместитель генерального директора по безопасности. Виталий Пахомов - директор HR-департамента. Владимир Бируля - начальник управления коммуникаций", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Укроборонпроме уже подписали контракты на проведение аудита работы концерна в 2018-2019 годах.

Согласно данным в системе "Прозорро", изначально Baker Tilly предложило за свои услуги 29,988 млн грн, тогда как его единственный конкурент - ООО "Эрнт энд Янг аудиторские услуги" – 32,5 млн грн, что соответствовало стартовой цене, а итоговая цена составила 29,336 млн грн.

Напомним, что в "Укроборонпроме" ищут двух генеральных директоров для гигантов промышленности.