В матче 23-го тура бразильской Серии А между "Сан-Паулу" и "Форталезой" произошла заминка по необычной причине - рой ос буквально атаковал экс-игрока каталонской "Барселоны" Дани Алвеса.

Об этом сообщает таблоид The Sun.

В одном из эпизодов встречи защитник хозяев Дани Алвес собирался исполнить угловой удар, однако вместо этого отошёл от угла поля и стал показывать партнёрам свою шею. Оказалось, что на флажке разместился целый рой ос, которые также летали вокруг и не давали игрокам приблизиться к себе.

Насекомые укусили Алвеса, после чего матч был прерван. В результате один из футболистов, прикрыв майкой лицо, вытащил флажок и выбросил его за пределы поля.



Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что в Аргентине умер футболист, выпавший с шестого этажа из-за плохих перил.

Еще мы писали, как в Харькове свадебный лимузин увяз в грязи посреди футбольного поля в спальном районе.