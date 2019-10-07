Украинские летчики будут дежурить в составе сил реагирования НАТО в следующем году
Авиационное транспортное подразделение на базе самолета Ил-76МД и подразделение из состава Сил специальных операций (ССО) ВСУ будут задействованы в дежурстве в составе Сил реагирования НАТО в 2020 году.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"Успешно прошли оценивание, получив оценку НАТО второго уровня, авиационное транспортное подразделение на базе самолета Ил-76МД и подразделение из состава Сил специальных операций ВСУ", - говорится в сообщении Генштаба.
Теперь их смогут привлекать к операциям под руководством НАТО и многонациональных формирований высокой готовности. кроме того, данные подразделения Воздушных сил и ССО будут привлечены к дежурству в составе Сил реагирования НАТО в 2020 году
Таковы результаты работы ежегодной конференции по вопросам концепции оперативных возможностей, проходившей в Кишиневе (Молдова) 2-4 октября.
Ранее сообщалось, что у Зеленского предлагают отказаться от вступления Украины в НАТО по примеру Финляндии.
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