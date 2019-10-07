Синоптики узнали, когда холода покинут Украину и вернется осеннее тепло
Завтра в Украине дожди вероятны в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° тепла.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Ночью и утром в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму временами дождь, температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°. На остальной территории без осадков, ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° тепла. Ветер в Украине преимущественно юго-западный (в южных и восточных областях - северо-западный), 5-10 м с", - говорится в сообщении.
В Киеве и области 8 октября без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. В столице ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем около 10° тепла, на Киевщине ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° тепла.
Согласно прогнозу, 9 октября ночью в западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Сумской областях местами небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла; на остальной территории заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 8-13° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 14-18°.
10 октября в западных, северных, днем и в центральных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье Черного моря 7-12°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, заморозки на поверхности грунта 0-3°; днем 12-17° тепла, на юге до 21°.
Ранее мы писали, что в начале месяца синоптики обещали два теплых дня, а затем наступление похолодания.
Еще мы рассказывали, что в Украине в ближайшие дни будет холодно, дождливо и даже с небольшим снегом на севере и западе.