В Украине открыто еще одно дело против Петра Порошенко. Оно касается депортации Михаила Саакашвили 12 февраля 2018 года. Лидера МихоМайдана принудительно вывезли в Польшу, похитив из киевского ресторана "Сулугуни", даже не позволив доесть обед, который состоял в тот день из хинкали, хачапури и долмы.

Целых полгода накануне этого события Саакашвили проводил по всей Украине акции протеста за импичмент Порошенко. Поэтому роль экс-президента в его депортации была более чем очевидной. Сначала он лишил Михо гражданства, потом попытался посадить. А когда и это не вышло - выслал из страны.

Однако в мае 2019 года - после победы на выборах Владимира Зеленского, Михо вернулся в Украину и получил назад отобранный Порошенко паспорт. А спустя несколько месяцев написал на экс-президента заявление в Генпрокуратуру.

Он обвинил Порошенко в превышении власти, заявляя, что по его указке Саакашвили выгнали за рубеж. Дело по этому поводу открыли практически сразу. Что сулит для экс-президента плохие новости.

"Страна" разбиралась, почему это дело имеет все шансы стать роковым для Порошенко.

На что жалуется Михо

7 октября на сайте Генпрокуратуры появилось короткое сообщение:

"Генеральная прокуратура изучила заявление гражданина Украины Саакашвили о совершении в отношении него уголовного преступления, а именно - злоупотребления властью или служебным положением для незаконного принудительного выдворения с территории Украины.

7 октября 2019 соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Назначена группа процессуальных руководителей, досудебное расследование поручено Государственному бюро расследований".

Как стало известно "Стране", в ЕРДР упомянуто имя Порошенко, с которым правоохранители по предварительному сговору выдворили Михо из страны.

Формально Михо депортировали потому, что у него не было украинского гражданства. А в статусе беженца суд ему отказал. Фактически - из-за личной неприязни президента, считает заявитель.

"Согласно заявлению, которое пришло в Госбюро расследований, служебжные лица правоохранительных органов, действуя по предварительному сговору с Порошенко П.А., используя служебное положение, вопреки интересам службы осуществили умышленные действия, направленные на незаконное вывезение Саакашвили М.Н. с территории Украины, чем причинили ущерб его охраняемым законом правам, сводам и интересам, что привело к тяжким последствиям", - говорится в фабуле уголовного производства.

Кто похищал Саакашвили в прошлом году

Подробности того сумбурного дня "Страна" приводила в своем репортаже. В ресторан "Сулугуни", где Михо доедал хинкали, ворвались люди в камуфляже и заломали предводителя МихоМайдана.

С тех пор его несколько часов никто не видел, а потом Саакашвили уже в конце дня позвонил своим соратникам из Польши.

Операцию официально взяли на себя Госпогранслужба, полиция и миграционная служба.

"12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку", - сообщил спикер пограничников Олег Слободян на своей странице в Facebook, явно ставя тему с ног на голову: ворвавшийся спецназ якобы не нападал, а защищался.

В реальности, по данным "Страны", операцию по выдворению курировали два человека. Это начальник Госохраны Валерий Гелетей и главный охранник Порошенко Юрий Федоров. Оба верные люди экс-президента. Захват же осуществляли непосредственно сотрудники Управления госохраны.

Следы Госохраны мелькали вокруг Саакашвили не первый раз. Еще за несколько дней до похищения из "Сулугуни" Михо собирались задержать у отеля Fairmont. Руководил операцией некто Сергей, который ранее в качестве сотрудника УГО не пускал журналистов на свадьбу сына Юрия Луценко.

Вот Сергей у отеля в Киеве:

А вот он же в статусе сотрудника ведомства Гелетея общается с журналистом "Схем".

Но вернемся к депортации. В СМИ тогда заявляли, что Михо вывезли в Польшу на частном самолете Порошенко Raytheon 390 Premier.

"Спикер пограничников говорит, что Саакашвили возвращен в страну, из которой прибыл. Т.е., видимо, в Польшу. В то же время, из Киева некоторое время назад в сторону Варшавы якобы вылетел самолёт Raytheon 390 Premier. Самое интересное, что таким же, как сообщали СМИ, в Молдову из Украины был выслан тамошний бизнесмен Вячеслав Платон. Говорили, что по просьбе тамошнего олигарха Владимира Плахотнюка, друга Петра Порошенко", - говорил журналист Сергей Щербина.

Собственно, только ленивый тогда не говорил о том, что Михо выслали по личной указке Порошенко.

Через две недели сам Петр Порошенко прокомментировал изгнание Михо.

"Вопросы реадмиссии из Польши после нарушения закона, совершенного Саакашвили и группой других лиц при пересечении границы, что было подтверждено судом, было проведено юридически безупречно", - отметил президент.

После этого власть в течение месяца зачистила МихоМайдан под Верховной Радой, но было уже поздно. Промайдановский лагерь был расколот. Половина его ненавидела Порошенко, а еженедельные акции протеста, а также постоянное и неприкрытое преследование Саакашвили нанесли удар по авторитету власти.

Все поняли, что Порошенко занимается личной местью на глазах у всей страны. И депортация Михо только укрепила этот образ. Что внесло свою лепту в поражение президента на выборах.

Какую перспективу имеет это дело?

Как полагают опрошенные "Страной" правоохранители, установить цепочку приказов снизу до верху - кто именно распорядился выдворить Михо - задача вполне реализуемая. По крайней мере часть исполнителей все еще находится на территории Украины.

А упомянутый выше Юрий Федоров в мае был назначен тогда еще президентом Порошенко заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны. И не было данных, что его уволили с этого поста.

Кроме того, у экс-президента есть мотив, который не требует доказательств - Саакашвили объявил ему политическую войну и угрожал импичментом.

Но еще интереснее тут политические перспективы дела. Которое может стать главным козырем в колоде уголовных производств против экс-президента.

Кейсы, по которым сейчас допрашивают Порошенко - по отмыванию денег на продаже "Ленинской кузни", по "Прямому каналу", по посылке моряков через Керченский пролив, по делу о назначении членов Высшего совета правосудия, по нехаконному пересечению границы в момент полета на Мальдивы и обратно, вне зависимости от доказательной базы по ним выглядят в политическом смысле "труднопродаваемыми" для общества.

Смысл одних из них (например, по отмыванию денег) вообще сложно понять обычным людям. Другие (в частности, по Керченскому проливу) могут вызвать шквал обвинений против власти, что та подыгрывает России.

А вот с делом Саакашвили все может сложиться иначе. Экс-президент сам вполне открыто преследовал бывшего одесского губернатора. И если теперь пойдет обратный процесс, он будет воспринят в обществе как справедливое возмездие. В любом случае, причастность Порошенко к этому делу для общества является само собой разумеющемся фактом.

Кроме того, Михо - человек, принятый на Западе. И если по его заявлению власть упрячет Порошенко в тюрьму, ее уже никто не обвинит в подыгрывании Путину (Михо - его личный враг).

О том, что дело по поводу незаконной депортации Саакашвили является перспективным направлением, еще на прошлой неделе писал известный юрист Андрей Портнов, который сейчас является главным "двигателем" дел против представителей прежней власти (в частности, именно по заявлению представителей его юридической команды возобновили расследование дело против Пашинского, по которому его отправили в тюрьму).

"Уважаемые начальники, если вы так долго разворачиваетесь по экономическим преступлениям и мародёрству главного государственного преступника, у вас есть несколько быстрых, простых и одноэпизодных дел - незаконная депортация Саакашвили силами государственной охраны Порошенко, вывоз в Молдову подозреваемого в коррупции судьи Чауса силами спецслужб и УДО, противоправное аннулирование гражданства бизнесмену Платону с вывозом его из страны на чартере Порошенко и незаконная отмена конкурса и назначение членов ВРП после поражения фигуранта во втором туре президентских выборов.

Любое берите, ведите его на меру пресечения и двигайтесь к первому приговору. Ну или уже официально садитесь с ним за стол и обсуждайте Штайнмайера", - написал Андрей Портнов.

Это было написано на прошлой неделе. А уже на этой появилось сообщение об открытии уголовного производства.

И на это есть несколько причин.

Во-первых, у Зеленского явно затянули с посадками, которых все уже устали ждать. И форсирование дел против Порошенко вплоть до предъявления ему подозрения, может вернуть разочарованному избирателю некоторую надежду.

Во-вторых, видно, что мирный процесс на Донбассе явно затягивается. Зеленский не прошел испытания первым Майданом и прогнулся под националистов, сорвав разведение войск после акций протеста в Киеве. В таких условиях мира скорее всего не будет.

Как и снижения коммунальных тарифов, задранных до небес предыдущей властью. Глава Минфина уже дала понять, что тарифы как минимум останутся прежними.

Все это может вызвать сильно разочарование среди избирателей, которые голосовали за Зеленского ради мира и прекращения "тарифного геноцида". И новая атака на Порошенко - а в перспективе и его посадка - могут поправить эту ситуацию, отвлечь громкой сенсацией от текущих проблем.

В-третьих, новое дело - это намек и самому Порошенко, который активно поддерживает акции националистов против Зеленского. Хотя, конечно, не стоит переоценивать в них роль экс-гаранта: праворадикалы и без него будут активно сопротивляться "формуле Штайнмайера" и мирному урегулированию. Точно также, как и посадка Юлии Тимошенко в 2011 году не предотвратило начало нового Майдана.

Другое дело, если посадкой Пашинского и Порошенко дело не ограничится. А в тюрьму вслед за ними отправятся и ключевые персонажи, которые ответственны за политику прежней власти и которые сейчас потенциально могут раскачать ситуацию в стране.

Это, в первую очередь, Парубий, Турчинов, лидеры радикальных националистических организаций. Кроме того, необходима чистка от их сторонников силовых структур, включая руководство МВД.

То есть в целом - ликвидация политической "инфраструктуры войны", которая была создана в предыдущие годы.

При таких условиях ситуация в Украине действительно имеет шансы измениться. В том числе - откроется дорога к реальному движению к миру на Донбассе.