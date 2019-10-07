Большинство ветеранов полка "Азов" уехали из Золотого в Луганской области.

Об этом во время совместного брифинга 7 октября в Станице Луганской заявили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и заместитель начальника Национальной полиции Вадим Троян, передает "Громадське".

"Они приехали с акцией поддержки и уже уехали. Там осталось их два десятка в качестве волонтеров", – сказал Троян.

Кроме того, Загороднюк добавил, что "функции никакой у них нет".

В то же время сами националисты дают понять, что никуда они не уехали.

Так, глава пресс-службы "Нацкорпуса" Роман Чернышев опубликовал в Facebook фотографию, на которой сегодня вечером бойцы "Азова" разрабатывают план дальнейших действий в Золотом.

Фото: Facebook/Роман Чернышев

"Определение дальнейшего плана действий в Золотом и распределение задач. Вечер понедельника 7 октября", - подписал он снимок.

Как сообщалось, 6 октября лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что вместе с ветеранами прибыл в Золотое. Он заявил о готовности защищать населенный пункт в случае разведения войск. "Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что его никогда не покинем", – утверждал Билецкий.

1 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что по итогам очередного раунда переговоров стороны договорились возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском.

В ВСУ заявили, что технически готовы к процессу разведения на участках в Петровском и Золотом.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 7 октября сказал, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском не началось из-за недавних обстрелов этих населенных пунктов.

После этого в "ДНР" и "ЛНР" обвинили Киев в срыве разведения сил на Донбассе.