Подозреваемый в убийстве украинский мастер боевых искусств Вадим Оленчик, которого в начале года задержали в Санкт-Петербурге, экстрадирован из России в Украину.

Соломенский районный суд Киева арестовал его на 60 дней без альтернативы залога, информирует "Интерфакс-Украина".

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, в феврале текущего года Генеральная прокуратура Украины направила в РФ запрос о выдаче подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности. В августе этот запрос был удовлетворен, после чего начался процесс экстрадиции, который завершился на минувшей неделе.

"На сегодняшний день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей 24-летнему уроженцу Черкасской области, которого подозревают в убийстве мужчины в октябре 2017 года в Киеве", - сказала Максимец.

По ее словам, следствие установило причастность подозреваемого к убийству в октябре 2017 года. Ему инкриминируют п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289 УК Украины.

Пресс-секретарь также указала, что потерпевший работал финансовым директором в компании из фармацевтической сферы.

Как сообщалось, в январе 2019 года сотрудники Интерпола задержали в Санкт-Петербурге гражданина Украины Вадима Оленчика, 1995 года рождения, находящегося в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), ч.1 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

По данным открытых источников, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Оленчик с конца 2017 года разыскивался по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

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